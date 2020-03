Dopo 6 anni il piccolo chihuahua Alex torna a casa Il piccolo chihuahua Alex era stato lontano dalla sua famiglia per sei lunghissimi anni, prima di poterla finalmente riabbracciare

Alex è un piccolo chihuahua dalla storia incredibile. Sei anni prima è sparito nel nulla: la famiglia lo ha cercato a lungo, ma di lui si erano perse le tracce. Sei anni dopo il cagnolino è stato ritrovato e riconsegnato alla sua famiglia, che non poteva credere ai suoi occhi: quel piccolo chihuahua era proprio il loro Alex!

Un uomo stava passeggiando quando ha trovato per strada un piccolo chihuahua tutto solo soletto. Sembrava molto triste. L’uomo sapeva che quel cane aveva bisogno del suo aiuto e così lo ha portato subito all’associazione YOUR Humane Society SPCA in Florida, dove i volontari si sono immediatamente presi cura del piccolo chihuahua. I volontari erano determinati a trovare la famiglia di quel cane tanto bravo, divertente, amichevole. Impossibile che avesse sempre vissuto sulla strada, visto il suo carattere.

Il veterinario scoprì che il chihuahua aveva un microchip: si chiamava Alex e aveva una famiglia. I volontari chiamarono subito i suoi proprietari che non potevano credere alle loro orecchie. Alex era vivo e qualcuno lo aveva trovato. Quando hanno ricevuto la chiamata dalla TUA Humane Society SPCA erano letteralmente senza parole, dal momento che non solo il cane mancava da casa da sei anni, ma anche perché viveva a centinaia di chilometri dal luogo in cui l’uomo ha trovato Alex.

Il cucciolo, che viveva con un altro cane, era scappato da un buco sotto il recinto di casa. La famiglia da allora lo ha sempre cercato, ma senza successo. Fino a quando il rifugio a chilometri di distanza dalla loro casa ad Orlando non li ha contattati per dare la bella notizia.

Alex, non appena li ha visti, li ha riconosciuti all’istante. Era felicissimo e non smetteva di muovere la coda.

Era felice di rivedere i suoi amici umani e anche il suo amico peloso!