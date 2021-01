Dopo averlo adottato il cane randagio lo hanno messo a lavorare

Il cane randagio lavora al distributore di benzina, dopo che un dipendente, addetto alla pompa di rifornimento, ha deciso di prendersi cura di lui adottandolo. Davvero una bella storia che merita di essere raccontata, per diventare fonte di ispirazione per tutti quanti, per poter salvare più cuccioli in difficoltà possibili.

Fonte Pixabay

Non è la prima volta che vi raccontiamo la storia di un cane adottato da un benzinaio, come nel video qui sotto. E non sarà nemmeno l’ultima speriamo. Ma racconti di questo tipo ci fanno sperare in un’umanità migliore che si prende cura di tutte le creature in difficoltà. Siano essere a due o a quattro zampe.

Grazie alla generosità di un dipendente di una stazione di servizio che si trova nel quartiere di Pari, a San Paolo, in Brasile, Fred oggi non ha solo una casa e una famiglia. Fred oggi ha anche un impiego, che lo rende orgoglioso ogni giorno.

Secondo il portale di notizie UOL, nel 2014 il cane si è presentato alla pompa di benzina. Stava in piedi per miracolo da quanta fame aveva. Un benzinaio ha deciso di accogliere quel povero cucciolo, dandogli tutto quello che aveva.

In cambio, Fred gli ha donato il suo amore e il suo affetto. Da quel giorno, infatti, non si è più mosso da lì. Ha anche avuto un incidente, che gli ha provocato una ferita alla milza e per il quale hanno dovuto asportargli un rene. Ma non era più solo.

Oggi il cane randagio lavora al distributore con il suo amico e non potrebbe essere più felice di così

Da allora tutti i dipendenti si prendono cura di Fred. E Fred si prendecura di loro. Hanno anche raccolto i soldi per prendersi cura di lui quando è stato male.

Fred è stato ufficialmente promosso nella squadra. I dipendenti gli hanno anche fornito un badge.