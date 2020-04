Dopo la morte dei suoi cuccioli mamma Beagle adotta l’opossum abbandonato La mamma Beagle aveva appena perso i suoi cuccioli, ma il suo cuore era pieno d'amore: e decide di adottare un opossum abbandonato

L’istinto materno di ogni mamma del regno animale non mente mai. Lo sa bene questa mamma Beagle, terribilmente addolorata perché aveva perso tutti i suoi cuccioli. Ma il suo cuore era ancora pieno d’amore e così ha deciso di adottare un opossum abbandonato.

Molly è una mamma Beagle che ha dovuto affrontare il dolore più grande che un genitore possa immaginare. Purtroppo a un paio di giorni dal parto, tutta la sua cucciolata è partita per il ponte sull’Arcobaleno.

I cuccioli non ce l’hanno fatta a sopravvivere e la mamma in lutto ha dovuto affrontare questa grande perdita. Riuscendo però a trasformare un momento di dolore in un atto di compassione davvero unico.

La povera Molly, che vive con i genitori umani, Sara ed Elle Moyle, a Victoria, in Australia, era triste e sconsolata per la perdita dei suoi cuccioli, quando fuori di casa incontrò un opossum solo e abbandonato. Non appena la vide, il piccolo animaletto selvatico si arrampicò sulla sua schiena in cerca di protezione. E da allora Molly e l’opossum sono letteralmente inseparabili.

Elle ha raccontato che possono sembrare una coppia improbabile. Ma secondo lei l’opossum è convinto che Molly sia sua madre. E Molly è convinta che l’opossum sia suo figlio. Il destino li ha uniti in un momento in cui entrambi si trovavano in difficoltà. Molly e Poss, come è stato chiamato il piccolo, avevano un disperato bisogno l’uno dell’altro. Per questo si sono trovati!

La coppia sta sempre insieme. Quando dormono sono inseparabili e quando vanno in giro Poss è sempre aggrappato alla schiena di Molly, che non se ne preoccupa proprio.

Non sappiamo se Poss rimarrà con mamma Molly anche quando sarà cresciuto o se l’istinto e la natura di animale selvatico lo porteranno via da lei. Ma intanto la coppia si gode dei momenti di puro amore insieme.