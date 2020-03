Dopo la morte del suo padrone, Jacob lo aspetta ogni giorno fuori al suo lavoro… Dal giorno della sua morte, non si è mosso da lì. Continua ad aspettarlo ancora oggi, tutto il giorno, finché la stanchezza non lo sfinisce e lo fa addormentare

Se si dice che il cane sia il migliore amico dell’uomo, c’è un motivo. Non esiste al mondo un essere più fedele e più sincero di un amico a quattro zampe. Questa storia arriva dal Messico e nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo, lasciando dietro di sé tanta commozione.

Jacob è un cane che viveva come randagio per le strade di Olivares, nel comune di Hermosillo, nello stato di Sonora, finché una guardia di sicurezza non ha deciso di adottarlo e di prendersi cura di lui. I due, sin da subito, hanno instaurato un legame speciale, uno di quei rapporti che niente e nessuno potrà mai a spezzare.

Purtroppo un giorno, la guardia di sicurezza rimase coinvolta in uno scontro a fuoco e perse la dieta. Jacob ogni giorno lo accompagnava lavorare e lo aspettava fuori e dal giorno della sua morte continua a farlo. Il povero cane se ne sta sul punto preciso, fuori il posto dove lavorava il suo umano e lo aspetta, finché la stanchezza non lo sfinisce e lo fa addormentare sul marciapiede.

Dopo la diffusione della sua storia, una volontaria di nome Heydi insieme ad altri abitanti, ha deciso di occuparsi del cucciolo, portandogli ogni giorno il cibo e l’acqua di cui ha bisogno e tutti stanno cercando di trovargli una famiglia amorevole e una casa dove potrà trascorrere il resto dei suoi giorni, ma sanno già che la cosa non sarà facile e che probabilmente dovranno rispettare il volere di Jacob. Il cane non ha alcuna intenzione di spostarsi da quel punto, dove per l’ultima volta ha visto la persona che più ha amato nella vita.

La fedeltà e l’amore di un cane vanno oltre la morte stessa. Una storia capace di lasciare un grande insegnamento, soprattutto a tutti coloro che continuano ad affermare che gli animali non hanno sentimenti.