Dorothy la cagnolina anziana Dorothy viveva sola in un parco, era molto anziana ed al freddo senza cibo aveva poche possibilità di sopravvivere

Dorothy, una magnifica cagnolina anziana, passava intere giornate da sola tra l’indifferenza generale delle persone. Venne notata da alcuni passanti, videro che dormiva in un parco, fra dei cespugli, i passanti notarono che era anziana e preoccupati per la sua salute decisero di chiamare subito in loro aiuto un’associazione di volontari.

I volontari arrivarono nel bosco e videro Dorothy che stava dormendo tra i cespugli a quel punto, approfittando del sonno di Dorothy provarono a prenderla.

Ad un certo punto Dorothy si svegliò e si agitò molto, non sapeva cosa volevano fargli ma non aveva abbastanza energie per reagire in quanto si vedeva che era una cagnolona anziana. A quel punto la ragazza che faceva parte dei volontari cioè Lisa decise di prenderla in braccio e portarla nella macchina con loro per andare in clinica.

Tutto sembrava andare tranquillamente ma ad un certo punto Dorothy, probabilmente spinta dalla paura, sferra un morso a Lisa che la lascia cadere a terra e scappa. Mentre scappava però Dorothy, che non era più una ragazzina, ha un collasso e sviene. I volontari capiscono la situazione e la portano immediatamente dal veterinario.

Appena arrivati il veterinario effettua la rianimazione e dopo alcuni attimi di terrore fortunatamente salva Dorothy. Ora Dorothy sta bene, dopo l’intervento di rianimazione ha ricevuto tutte le cure necessarie ed è stata portata in un rifugio per animali in difficoltà. Oggi sembra un cane nuovo, è molto attiva e giocherellona sembra che abbia dieci anni in meno.

E’ in attesa di una famiglia che la adotti ma nel frattempo Dorothy se la gode nel rifugio insieme ai suoi nuovi amorevoli amici.