Due cani Labradoodle salvano anziana dal congelamento Eva e Adam, due cani Labradoodle salvano una donna anziana dal congelamento; ecco la loro straordinaria storia

I cani sanno davvero come prendersi cura dei loro umani – e anche delle persone che non hanno mai incontrato. Questa è la conclusione a cui siamo giunti dopo aver sentito parlare di due cuccioli Labradoodle eroi! Nel Michigan, due cani, Adam ed Eva, hanno salvato la vita di una donna anziana.

Susan e Lonnie Chester hanno raccontato alla stampa che i loro cani Eva e Adam hanno iniziato a comportarsi un po’ strano domenica snotte, abbaiando e camminando avanti e indietro e tirandole il vestito con i denti. Lonnie ha detto che non era qualcosa che normalmente farebbero.

“Adam non mi ha mai strappato i vestiti prima, quindi ho esitato nel lasciarli uscire perché non sapevo se ci fosse qualcosa là fuori”, ha detto Lonnie.

Alla fine, i proprietari hanno deciso di arrendersi e lasciare che i due piagnucolosi cagnolini uscissero fuori. C’erano -9 gradi. I cani uscirono immediatamente dalla porta, correndo verso quella che si rivelò essere una donna anziana in difficoltà. La donna, che aveva circa 80 anni, era raggomitolata a terra, stesa sulla neve indossando nient’altro che una camicia da notte.

“Mi ha guardato e ha detto:” Ho così freddo “, ha detto Lonnie. “Non ho idea da quanto tempo fosse lì fuori. Deve essere stata terrorizzata”.

La coppia la portò dentro, la coprì di coperte e chiamò la polizia.

“Poteva perdere la vita se Adam ed Eva non ci avessero svegliati”, ha detto Susan Chester. “Non so come sapessero che fosse là fuori”.

Non ci volle molto perché arrivasse la famiglia della donna, presentandosi subito dopo i soccorritori. Apparentemente la famiglia aveva cercato la donna tutta la notte, incapace di trovarla nel buio.

“Siamo così orgogliosi dei nostri cani, sapendo che potrebbero aver salvato una vita”, ha detto Susan. “Spero che questo serva da campanello d’allarme per tutti, specialmente adesso che fa così freddo.”

Per fortuna, Adam ed Eva hanno trovato la donna in tempo. Che coppia!