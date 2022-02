Una notizia che si è diffusa sul web in questi ultimi giorni e che ha lasciato molta tristezza tra coloro che amano gli animali. Ozzie era conosciuto come il gorilla maschio più anziano del mondo. È morto all’età di 61 anni.

Viveva all’interno dello Zoo di Atlanta e sono stati proprio gli operatori dell’organizzazione a pubblicare la notizia sui social network. In poco tempo, si è diffusa in tutto il mondo. Ecco le loro parole:

I nostri cuori sono a pezzi, è morta una leggenda. Ozzie, il gorilla maschio più anziano del mondo, è morto a 61 anni. È stato trovato senza vita dal suo team di assistenza questa mattina.

Come ha spiegato lo Zoo, la causa della morte del gorilla non è ancora chiara. Dallo scorso 20 gennaio, Ozzie aveva mostrato una mancanza di appetito e aveva avuto bisogno di assistenza per nutrirsi.

Negli ultimi giorni aveva presentato anche uno strano gonfiore facciale e molta debolezza. Saranno i risultati dell’autopsia a far luce sulla causa reale della morte.

Ozzie ha lasciato allo Zoo la figlia Kuchi; i figli Kekla, Stadi e Charlie; il nipote Lulù; il pronipote Andi, e un pronipote molto vicino e caro a tutti voi: Floyd. Non importa quanto tempo trascorriamo con i nostri animali, non è mai abbastanza. Ozzie vivrà sempre nei nostri cuori.

Era molto importante per lo Zoo, Ozzie era l’ultimo membro sopravvissuto della popolazione di gorilla originaria dello zoo, arrivata nel 1988 dopo l’apertura della loro foresta pluviale africana Ford.

Grazie al numero di discendenti che ha lasciato, Ozzie ha svolto un ruolo significativo nell’aiutare a ripopolare la popolazione di gorilla della pianura occidentale, che è diminuita negli ultimi decenni a causa del bracconaggio illegale e della perdita di habitat. La sua oggi è considerata una specie in pericolo di estinzione.