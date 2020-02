E se gli animali partecipassero al Grande Fratello? Tigri, elefanti, orsi e leopardi sono stati monitorati per anni nella loro quotidianità

Un Grande Fratello per gli animali? In realtà esiste già e si trova nella foresta di Sumatra. Oltre 39 specie di animali, tra tigri, elefanti, orsi e leopardi, sono stati fotografati per 8 lunghissimi anni e ora tutto il mondo potrà conoscere come si svolgono le giornate di questi animali incredibili.

Tigri, elefanti, orsi, leopardi, pangolini e altri animali a rischio estinzione sono stati protagonisti di una sorte di Grande Fratello. Tra loro anche specie in via di estinzioni che associazioni animaliste e istituzioni cercano da anni di salvare. Siamo nel parco nazionale di Bukit Barisan Selatan, nel sud del Sumatra. Per otto anni gli animali che popolano questa foresta sono stati fotografati e monitorati nelle loro attività quotidiane. Questo ha consentito di avere una moltitudini di immagini che svelano le abitudini di vita di questi animali. Tra i risultati è emerso ad esempio che le tigri di Sumatra sono molto attive durante la tarda mattinata: a mezzogiorno infatti appaiano nel pieno delle loro forze mentre altre specie come il leopardo nebuloso del Borneo non si fa mai vedere attorno a quell’ora.

Un’esperimento, se così vogliamo chiamarlo che in realtà si presta molto utile per raccogliere informazioni che possano essere a loro volta utilizzate per la tutela degli animali in questione, in particolare per ben 39 specie. Le fotografie e i risultati ottenuti dall’osservazione di questa ricca documentazione sono stati pubblicati sulla rivista Animal Biodiversity and Conservation dai ricercatori dell’Università dell’Illinois.

Grazie alle fototrappole installate nella foresta del Sumatra dove gli animali vivono, gli scienziati hanno a disposizione le abitudini di questi animali. Dai loro interessanti comportamenti sono emerse informazioni utili e necessarie per sviluppare piani di tutela per queste specie, con particolare attenzione per quelle in estinzione.