È una capra o è un cane? È una capra o è un cane? C'è una foto che gira sui social che vi farà perdere la testa per un bel po' di tempo

Ogni tanto la rete ci propone dei tormentoni con fotografie che ci mandano in crisi, perché realizzate con effetti ottici e visivi particolari che fanno vedere qualcosa a qualcuno e qualcos’altro al suo vicino. Come nel caso dell’ormai celebre foto di una capra. O forse è un cane. Voi quale animale vedete in questa immagine?

Da qualche giorno su ogni social network non facciamo altro che vedere questa fotografia che invita tutti quanti a decidere di quale animale si tratti.

Non è facile e non fatevi ingannare, perché a prima vista potreste dare una risposta, ma guardando con un po’ più di attenzione scoprirete che in realtà la prima impressione è quella sbagliata. E l’animale protagonista è invece un altro.

A prima vista si potrebbe rimanere senza parole, perché pare un animale alieno. C’è anche chi c’ha visto un piccolo cinghiale. Oppure una piccola capretta. Ma guardando bene potrebbe anche essere un bel cagnolino, messo in una posizione in cui potrebbe sembrare un altro animale. Non è facile mettersi d’accordo perché alternativamente possiamo vedere sia una sia l’altra versione.

È una bella sfida da fare con i nostri amici, con foto da condividere assolutamente sui social network e anche tramite le app di messaggistica che usiamo per cercare di capire cosa ci vedete voi in questa fotografia.

L’immagine è stata pubblicata per la prima volta sul suo account Twitter da Govinda Natalia e in pochissimo tempo ha ricevuto centinaia di commenti di utenti che cercavano di capire che razza di animale fosse.

La volete sapere la verità?

Volete davvero sapere di che animale si tratta?

Ne siete proprio sicuri?

Si tratta di un cane che, grazie alla posizione che ha assunto, sembra a tratti una capra ma anche un animale alieno. Alzi la mano chi aveva indovinato la risposta giusta!