Gatto attira l’attenzione del giornalista in un modo semplicemente adorabile. Il reporter era impegnato a realizzare un servizio, quando all’improvviso si è presentato questo micio di strada che di fatto ha deciso di adottarlo. E non era intenzionato a lasciarlo andare per nessuna ragione al mondo.

Fonte Instagram arturslira

Artur Lira è un giornalista brasiliano che durante un servizio è stato catturato da un povero animale di strada. E il filmato ha fatto il giro del web.

Artur Lira non ha potuto far altro che innamorarsi di questo dolce gattino che ha fatto di tutto per poter farsi notare da quel ragazzo che è rimasto affascinato da lui. E dalla sua intraprendenza.

Fonte Instagram arturslira

Arturo Lira lavora con TV Paraíba, un’affiliata di Rede Globo a Campina Grande, Paraíba. Era presso la sede della polizia municipale da dove ogni giorno dà le notizie principali della città.

Un giorno, però, qualcuno ha deciso di farlo uscire dalla sua routine. E lo ha deciso mentre era molto concentrato per poter dare una notizia decisamente importante.

Fonte Instagram arturslira

Il giornalista ha iniziato a sorridere e a ridere. Il cameraman si è poi concentrato sull’animale che continuava a ronzargli intorno. Per fortuna non era in diretta. Ma il filmato non è stato buttato via.

Gatto attira l’attenzione del giornalista e il video commuove tutto il mondo

Era molto affettuoso. Così tanto che, nel tempo, mentre disturbava il mio lavoro, non si è arrabbiato. L’amore riflette l’amore, l’affetto riflette l’affetto e lui lo stava dando a me.

Il micio, poi, è salito sul suo mezzo. Lui non sapeva se la mamma avrebbe accettato un nuovo animale domestico.

Fonte Pixabay

Ma alla fine anche lei si è innamorata di quel micio tanto affettuoso quanto intraprendente che ha conquistato tutto il mondo.