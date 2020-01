Eddy Eddy era stato abbandonato sotto la pioggia, senza cibo e nessuna speranza

Eddy era stato abbandonato. Si trovava solo sotto la pioggia, impaurito e senza né cibo né acqua. era come se avesse paura di tutto ciò che gli era attorno, infatti era in mezzo alla strada quasi come se non fosse abituato a stare lì da solo dato che probabilmente era un cane che viveva in casa. Dopo un po’ è stato notato da alcuni ragazzi che hanno allertato un’associazione locale.

I volontari si sono precipitati sul posto ed hanno portato il povero cane dal veterinario.

Appena arrivati il veterinario notò delle strane escoriazioni e vide che il cane non camminava bene. Decise di fargli subito una lastra per vedere se le ossa erano compromesse, l’esito della lastra fu’ sconvolgente, il veterinario disse che aveva dei problemi seri dovuti ad una rara e grave forma di artrosi e quindi aveva problemi per camminare.

Ma nulla era perduto e né i volontari né il veterinario si diedero per vinti ed iniziarono una serie di cure per farlo stare meglio, grazie alle flebo e alle medicine stava tornando a stare meglio. Incredibilmente Eddy ribaltò i pronostici, stava tornando ad essere il cane di sempre, era quasi un miracolo.

Dopo essere stato abbandonato, dopo avere passato una brutta malattia ora stava meglio e sorrideva di nuovo alla vita. Successivamente Eddy fu’ adottato da una nuova famiglia i quali avevano anche un gattino. Incredibilmente i due divennero amici, fece subito amicizia anche con i suoi nuovi padroni e ormai sono inseparabili.

Grazie agli angeli che sono presenti nel mondo, cioè i volontari, questo cane potrà avere una nuova vita, serena e senza problemi, ma sopratutto con l’amore e le attenzioni della sua nuova splendida famiglia. Adottare cani in salute è facile, adottare cani speciali non è da tutti!