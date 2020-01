Eden Eden era stato abbandonato ma aveva una terribile paura degli umani

Un bellissimo pitbull di nome Eden era stato abbandonato in un garage. Passava giorni da solo in quel posto da solo e nessuno lo aiutava. I padroni della casa non sapevano che Eden si trovava all’interno del garage ma dopo qualche giorno si accorsero dei rumori. Appena scesero in garage videro che c’era Eden, tremava ed era molto spaventato, sembrava non sapesse cosa fare. A quel punto i padroni di casa provarono ad avvicinarsi ma il cane fuggiva sempre, non c’era modo di avvicinarsi a lui. Allora i proprietari non sapendo più cosa fare decisero di chiamare un’associazione di volontariato che si precipitò sul luogo. Appena arrivati videro il pitbull che tremava e scappava in continuazione allora decisero di attuare uno stratagemma. Grazie a una rete recintarono tutto il garage, il pitbull dopo un po’ rimase intrappolato nella rete e venne preso. Ancora tremolante i volontari si avvicinarono per accarezzarlo un po’ e fargli capire che andava tutto bene e si sarebbero presi cura di lui. Dopo un po’ di tempo si tranquillizzò, e i volontari decisero di portarlo al rifugio con loro. Eden, al rifugio, divenne subito amico con tutti gli altri cani,il veterinario della struttura dichiarò non aveva alcun tipo di problema di salute. Ora Eden è al rifugio tra le coccole dei volontari e l’amicizia di molti cagnolini. E’ assolutamente da sfatare il mito dei pitbull che sono cani cattivi, sono cuccioloni tenerissimi i quali hanno solo bisogno di amore come tutti i cani, ovviamente se i padroni li educano in maniera sbagliata diventano dei cani irrequieti. L’importante è che vengano trattati con amore e rispetto così come dovrebbe essere per tutti i cani.