Elenoire la mamma labrador in difficoltà Una povera mamma labrador si trovava in difficoltà insieme ai suoi cuccioli

Elenoire, una bellissima labrador si trovava in difficoltà assieme ai suoi cuccioli. Si era riparata tra gli alberi vicino ad un cavalcavia di un’autostrada e rimaneva lì tutto il tempo. alcuni persone che passavano da quelle parti in macchina si sono rese conto della povera cagnolona ed hanno subito allertato un’associazione di volontari.

I volontari si sono precipitati sul posto e trovarono molta difficoltà nel raggiungere Elenoire una volta individuata. Infatti la povera labrador trovandosi sotto un cavalcavia era molto pericoloso e, le sterpaglie resero complicato raggiungerla. Ma le volontarie con sprezzo del pericolo non ci hanno pensato su un attimo e si sono calate sotto il cavalcavia per aiutare Elenoire.

Una volta che hanno raggiunto Elenoire quest’ultima era molto spaventata, non si fidava delle volontarie ed il motivo era molto semplice, proteggeva i suoi cuccioli! Le volontarie rimasero molto sorprese di vedere che con lei c’erano anche i suoi cuccioli e quindi con molta pazienza cercarono di conquistare la sua fiducia.

Iniziarono dandogli un cheesburger che la cagnolona mangiò voracemente. Successivamente le fecero un po’ di coccole per farla tranquillizzare. Le volontarie caricarono subito la mamma labrador e i suoi cuccioli in macchina per portarli nel rifugio con loro. Aiutarono anche altri due cani che si trovavano li con loro e cioè un pitbull e un rotweileir e anche quest’ultimi vennero portati nel rifugio.

Fortunatamente oggi sono tutti al rifugio dei volontari e stanno tutti bene, vivono serenamente e sono riempiti di attenzioni da parte dei volontari.

Ora attendono solo adozione nel frattempo se la spassano insieme ai loro nuovi amici. Grazie al cielo i volontari hanno risolto una terribile situazione e grazie al loro aiuto i cagnolini e la loro mamma stanno tutti bene.