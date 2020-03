Elsa la cagnolina lasciata sola Elsa era una povera cagnolina abbandonata

Elsa probabilmente era una fantastica cucciola una volta, poi cresciuta e diventata adulta dava probabilmente fastidio alla sua famiglia, così, restò sola all’interno di una rimessa d’auto. Legata ad una pesante e corta catena, non sembrava avesse spazio per muoversi. Delle persone notarono la povera Elsa, ormai denutrita e assetata implorava aiuto solo con lo sguardo.

Le persone iniziarono con l’avvicinarsi e vedere come stava. Ciò che divideva Elsa dalle persone era una rete e non sapevano come fare per portarla fuori. A quel punto decisero di chiamare un’associazione di volontari i quali decisero di intervenire e cercare di risolvere la situazione.

Arrivati sul posto gli diedero subito del cibo e dell’acqua, chiamarono subito il proprietario e gli chiesero di aprire immediatamente la propria autorimessa per liberare Elsa. Il proprietario arrivò e aprì il cancello. Elsa venne presa dai volontari e portata subito dal veterinario.

Appena arrivati il veterinario notò subito che Elsa aveva portato per tanto tempo la catena ed aveva lasciato dei segni sul suo povero collo. Il veterinario si prese cura di lei, fortunatamente la sua salute era buona, dopo un po’ di cibo e di acqua si Elsa si riprese benissimo. Sembrava aver dimenticato il passato dimostrandosi una cagnolona allegra , stava finalmente meglio.

Grazie al cielo i volontari decisero di portarla con loro nel rifugio ed ora la povera Elsa attende solo una bellissima adozione, tutti si prendono cura di lei ed Elsa ha fatto anche amicizia con un altro bellissimo cagnolino del rifugio. Ora è super viziata e viene coccolata tutto il giorno.

Tutto finisce bene per la povera Elsa che ora sta bene, è felice e si sente finalmente amata. Questo è stato possibile grazie alla pazienza e alla determinazione di queste meravigliose persone che senza ricevere nulla in cambio salvano tantissimi animali in difficoltà.