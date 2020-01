Emerson il cucciolo sordo Emerson era nato senza l'udito e ne pagava le conseguenze ogni giorno

Quando Nick Abbot ha visto su Facebook che un rifugio locale aveva un cucciolo sordo in cerca di una casa, non ha mai percepito la sua disabilità come un ostacolo. Al contrario, Nick era sordo e decise di insegnare al cucciolo la lingua dei segni, in modo che potessero diventare buoni amici. Il cucciolo di nome Emerson si trasferì a casa di Nick, dove ricevette molto amore e affetto.

Nick con pazienza si mise ad insegnare la lingua dei segni al povero cucciolo, il quale sembrava divertirsi mentre apprendeva da Nick quello strano linguaggio.

Le immagini parlano da sole e si apprezza il fatto che Emerson si stia davvero divertendo. È stato un successo. Questo piccolo cucciolo, che nessuno voleva perché era sordo, trovò una casa, imparò a comunicare e, soprattutto, trovò il suo migliore amico. Finalmente il cucciolo poteva parlare normalmente, finalmente riusciva a farsi capire e questo fu’ davvero un successo per Nick.

I due nuovi amici ora sono inseparabili e vivono tutti i giorni a stretto contatto, giocano e addirittura dormono insieme.

Fortunatamente al mondo ci sono persone meravigliose come Nick, il quale non si è fermato all’apparenza ed è andato oltre la disabilità del cucciolo, è stato molto più profondo e sensibile ed ha donato una nuova vita, fatta di amore e coccole, a Emerson un dolcissimo cucciolo che oggi come oggi potrà vivere normalmente grazie al nuovo linguaggio che ha imparato.

Non dobbiamo mai fermarci all’apparenza, dobbiamo andare oltre alle disabilità e trovare dei modi per far vivere ai nostri amici pelosi una vita dignitosa e piena di amore.