Il cane smarrito 3 anni prima non aveva mai smesso di sperare di poter ritrovare la sua famiglia. E la sua famiglia non aveva mai smesso di cercarlo. Perché come dice il proverbio, la speranza è l’ultima a morire. E spesso si trasforma in bellissime storie a lieto fine da raccontare.

Fonte Pixabay

Questa è la storia di Copper, un cane davvero molto curioso che un giorno si è allontanato da casa. E non ha più trovato la strada del ritorno.

Da tre anni nessuno sa niente di Copper. Tantissimi i casi come il suo, nei quali però la famiglia non smette mai di cercare. Perché per fortuna il lieto fine arriva ogni tanto.

Copper è uscito di casa nel 2017. Stava giocando con i suoi fratelli nel cortile della casa di famiglia, quando tutti i cuccioli si sono allontanati. Quando sono tornati, mancava solo lui.

I genitori umani erano disperati. Per tutto questo tempo non hanno mai smesso di cercarlo. Avevano paura che gli fosse capitato qualcosa di brutto, ma in cuor loro speravano di poterlo riabbracciare prima o poi.

La famiglia ha cercato Cooper per settimane vicino a casa. Hanno denunciato la scomparsa, ma nessuno sembrava averlo visto. Dopo tre anni, però, qualcuno ha trovato un cane randagio e ha segnalato la sua presenza alle autorità. Indovinate un po’ chi era?

In un paio di giorni gli operatori sono riusciti a cattura Cooper. Ormai si era abituato alla vita di strada, ma non aveva dimenticato la sua famiglia.

Cane smarrito 3 anni prima fa finalmente ritorno a casa

La famiglia di Oologah, Oklahoma, ha ricevuto una chiamata dalla polizia di Collinsville e dal Collinsville Animal Control, nell’Illinois, a nord degli Stati Uniti. Avevano trovato Cooper.

Fonte YouTube Majah Rejina Salgado

Grazie al microchip impiantato a Cooper, la famiglia ha potuto riabbracciarlo.