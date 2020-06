Famiglia si trasferisce e lascia il cane a morire di fame nel cortile Cane lasciato morire di fame per 6 mesi nel cortile di casa: la famiglia si era trasferita

Questa è la storia di Maple, un povero cane che è stato lasciato a morire di fame da solo nel cortile di casa per sei lunghissimi mesi, prima di essere salvato dai suoi soccorritori. La famiglia che doveva prendersi cura di lui semplicemente si era trasferita in un’altra casa, probabilmente in un’altra città. Lasciando Maple da solo a tentare di sopravvivere.

Un giorno Hope For Paws ha ricevuto una telefonata preoccupata di una persona che li avvisava di un cane di razza pit bull che era stato abbandonato nel cortile di una casa che non era più abitata. La casa era recintata, quindi il povero animale non poteva nemmeno uscire per andare a cercarsi del cibo.

Quando i soccorritori sono intervenuti, Maple era, ovviamente, molto diffidente: prese il cibo e se ne andò via a nascondersi. Era un cane molto timido, aveva perso da tempo la fiducia negli esseri umani e per i volontari dell’associazione è stata dura conquistare quella povera anima abbandonata a un destino crudele.

La sua famiglia era stata evacuata e si era trasferita altrove. Ma andando via aveva pensato bene di lasciare indietro il povero cane, che da sei mesi viveva da solo nel cortile di casa, intrappolata in quel recinto. Senza poter avere nessuno che si prendesse cura di lui. Sarebbe bastata una telefonata a un rifugio locale per evitargli tutta questa sofferenza.

Per fortuna un vicino gli ha dato da mangiare qualcosa in questi sei mesi. Ma Maple aveva anche bisogno dell’amore di una famiglia.

Quando i soccorritori sono riusciti a entrare nella recinzione, non si è tirato indietro e si è fatto fare tutte le coccole che aveva in arretrato. Il cane è stato chiamato Maple: era una femmina.

Il cane è stato visitato e finalmente ha potuto fare un bagno. Ha trovato subito una casa adottiva e un nuovo amico peloso di nome Scampi. Ma adesso cercano una famiglia per sempre!