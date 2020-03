Fasby il cane aggredito Fasby era stato aggredito da alcuni coyote e cercava di sopravvivere da solo

Questa è la storia di Fasby un bellissimo cagnolone che aveva subito una violenta aggressione da parte di tre coyote vicino al deserto dalle parti di Los Angeles. Il povero Fasby era riuscito a sopravvivere alla furia dei coyote e per paura si nascondeva sotto le macchine. Alcuni passanti si resero conto di quel cagnolino bianco che si nascondeva tra le macchine e decisero di chiamare “hope for paws” e cioè una associazione locale che poteva intercettare e prendere Fasby per dargli le cure di cui aveva assolutamente bisogno.



I volontari una volta ricevuta la chiamata da parte dei passanti decisero di intervenire immediatamente e subito andarono sul posto.

Si trovarono davanti Fasby che si nascondeva di macchina in macchina e sfuggiva sempre, non si faceva assolutamente prendere probabilmente per paura dell’attacco che aveva precedentemente subito.

Decisero di prenderlo in tutti i modi e dopo un po’ di pazienza riuscirono a prenderlo, improvvisamente il povero Fasby si lascio andare e venne preso dai volontari.venne portato subito dal veterinario, le ferite vennero curate ed i volontari portarono il povero Fasby a farsi un bel bagnetto.

Dopo la tempesta era finalmente arrivato il sereno per Fasby che adesso stava finalmente bene, non aveva più problemi il pelo gli era tornato bianco perlato, mangiava e giocava era tornato ad essere un cane sereno.

Successivamente Fasby fu’adottato da una bellissima famiglia che aveva visto la sua storia sul web e li aveva commossi.

Tutto finisce bene per il povero cagnolino che grazie ai volontari aveva salva la vita ed ora aveva anche acquisito una nuova vita piena di amore e in pace. Queste creature hanno bisogno di noi, sono anima indifese, non giriamoci dall’altra parte, basta un po di coraggio e di buona volontà!