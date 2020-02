Festeggiano la cagnolina che dopo 6 anni ha trovato una casa Dopo aver vissuto per 6 anni all'interno di un rifugio, finalmente i volontari possono festeggiare questa cagnolina perché ha trovato casa

Sandi è una cagnolina di 12 anni, un mix tra un pit bul e un boxer, che sa cosa significa sperare di poter cambiare finalmente vita e aspettare con pazienza che quel giorno speciale arrivi. Ha vissuto per 6 anni in un rifugio della Animal Protection Society della contea di Marion-Grant in Indiana. E quando è stata adottata è stata una grande festa per tutti.

Sandi ha speso metà della sua vita all’interno di un rifugio, sperando che prima o poi arrivasse una famiglia per adottarla. La cagnolina era la più anziana di quel rifugio: un ammasso di tenerezza e dolcezza che ha commosso tutti quanti. Anche la famiglia che ha deciso di adottarla.

Sandi è la cagnolina più anziana di tutti gli attuali ospiti, oltre che la più anziana di sempre. Non tutti sanno come sia arrivata lì. Non tutti conoscono il suo passato, ma sanno che ora avrà un futuro bellissimo con la nuova famiglia che l’ha portata a casa.

La piccola è stata adottata a inizio gennaio da Erin e Cary Rhodes, che recentemente hanno perso il loro animale domestico. “Il cane era morto e lei dopo aver fatto visita al rifugio ha detto: Non riesco proprio a smettere di pensare a Sandi”.

Di solito il rifugio si limita a caricare solo le foto degli adottati sui social network, ma per Sandi hanno fatto le cose in grande, organizzando una grande festa, visto che era con loro da tanto tempo.

Il video in breve tempo è diventato virale e grazie alla sua storia il rifugio ha ottenuto tante altre richieste di adozione per altri cagnolini ospitati all’interno della struttura.

Sandi è la dimostrazione che la speranza è davvero l’ultima a morire e che là fuori c’è sempre qualcuno disposto ad amarti. E a darti una seconda possibilità quando la vita sembra averti voltato le spalle.