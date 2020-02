Firenze, uomo toglie la vita al suo cane, perché troppo aggressivo. RABBIA A FIRENZE: uomo toglie la vita al suo cane. "Era aggressivo"

L’episodio è accaduto a Firenze, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di circa 38 anni, per l’uccisione del suo cane, un pitbull terrier americano. Secondo le notizie rese note, il trentottenne in un momento di rabbia, ha preso un coltello da cucina e si è avventato sul suo cane. Ha affermato che era da tempo che l’animale era diventato aggressivo e troppo nervoso e che lo aveva fatto notare a diverse persone.

Quel giorno, si sarebbe ritrovato costretto a prendere il coltello da cucina, per difendersi dall’aggressione del cane.

L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Firenze Peretola, che sono intervenuti a casa sua dopo una segnalazione.

Per il momento non si hanno ulteriori notizie riguardo la vicenda, né riguardo i provvedimenti che verranno presi nei confronti del trentottenne.

Non è però l’unica notizia accaduta in questi ultimi giorni, che sta facendo parlare molto. A Canelli, in provincia di Asti, un uomo di 35 anni, è stato arrestato per lo stesso motivo, ha tolto la vita al suo cane con una grande palla di ferro.

Si era appena lasciato con la sua fidanzata ed aveva avuto una brutta discussione con i suoi genitori, che dopo il suo atto di rabbia con il quale ha messo sottosopra la casa, avevano deciso di uscire dall’abitazione. È stato proprio in quel momento che l’uomo ha deciso di prendersela con il membro più debole della famiglia, il cane.

Un essere che non ha potuto difendersi e sul quale il 35enne ha sfogato tutta la sua rabbia, finché non ha esalato l’ultimo respiro.

L’uomo adesso è accusato di maltrattamenti in famiglia e uccisione di animale e dovrà rispondere delle gravi accuse.

Non sono stati resi noti i motivi della rottura del suo rapporto amoroso, né quelli della brutta lite che quel giorno ha avuto con i suoi genitori.