Se non hai in casa una fontanella per gatti, forse è meglio correre ai ripari. Se vivi in casa con un micio e se spesso lo devi lasciare solo per andare al lavoro o per altre commissioni che ti tengono lontano da casa, devi lasciare al tuo amato animale domestico tutto il necessario per il suo benessere. Online si possono acquistare le migliori fontanelle per gatti per garantire sempre la giusta idratazione a Micio.

La scelta della perfetta fontanella per gatti per le esigenze del proprio pets potrebbe non essere facile. L’accessorio è però fondamentale per poter garantire acqua sempre fresca e pulita ai nostri gattini, che durante la giornata, proprio come noi, hanno bisogno di bere per rimanere perfettamente idratati. Tendono infatti a bere poco dalle ciotole, mentre, incuriositi dall’acqua che esce dai sistemi a fontana, possono assumere molti più liquidi durante la giornata.

Tanti i prodotti in vendita in commercio. Per questo non è assolutamente scegliere la perfetta fontana per gatti da sistemare in un angolo della casa facilmente accessibile anche quando non siamo con loro.

Su Amazon tanti i modelli che potrebbero fare al caso nostro. Noi ne abbiamo selezionati 5 che potrebbero soddisfare ogni esigenze.

Fontanella per Gatti 2.5L, con distributore automatico e dispenser, con luce notturna e tre filtri di carbone attivo

Lo store su Amazon BRiver propone la sua fontanella per gatti dalla grande capacità, 2 litri e mezzo, ideale anche per i cani, per un dispenser indispensabile per far idratare i piccoli cuccioli di casa. La piastra è fatta di acciaio inossidabile non tossico, per garantire acqua fresca, pulita e sicura per gli animali domestici. Grazie alle luci a LED interne si può vedere anche di notte, così da trovare sempre il distributore d’acqua. La fontanella è dotata di un filtro di alta qualità con tripla filtrazione a carbonio attivo, con pulizia automatica del rubinetto. Il filtro va sostituito una o due volte al mese.

PewinGo – Fontana per gatto super silenziosa e con basso consumo energetico

PewinGo propone invece il suo accessorio per gatti super silenzioso, così da non disturbare nessuno durante la notte. È ideale non solo per gatti, ma anche cani, conigli, uccelli e altri animali domestici. La fontanella per gatti ha anche un basso consumo energetico, per un grande risparmio in bolletta. È dotata di tre diverse modalità di flusso d’acqua, per trasformarsi in un giocattolo che è anche un accessorio utile a invogliare i mici a bere più acqua, salvaguardando la salute dei loro reni. C’è anche una luce a LED, così è raggiungibile comodamente anche di notte. Monitorare il livello dell’acqua è facile e l’acqua sarà sempre pulita grazie al filtro a carbone attivo. La capacità è di 2 litri.

Nicrew Fontanella per gatti da 2,4 litri, ideale anche per cani, con tre modalità di flusso regolabili e due filtri a carbone attivo

Da Nicrew ecco la fontanella per gatti da 2,4 litri, ultra silenziosa con tre modalità di flusso che sono regolabili. La pompa è molto silenziosa, per non disturbare nessuno in casa. E inoltre è a basso consumo energetico. Dispone di tre diversi flussi d’acqua: regolare, gorgogliante, a flusso silenzioso. Ci sono anche LED colorati per la notte o per far divertire i gatti. Il sistema di filtrazione a circolazione dispone di filtri a carbone sostituibili per purificare sempre l’acqua, così sarà costantemente pulita e sicura.

Fontanella per cani e per gatti NPET, con rubinetto e materiale trasparente, super silenziosa c on filtro a carbone attivo

Lo store NPET su Amazon propone la sua fontanella ideale per gatti e cani, con rubinetto e struttura completamente trasparenti e pompa ultra silenziosa, con basso consumo energetico. Grazie al design trasparente si può sempre controllare il livello dell’acqua, così da garantire il giusto livello in ogni situazione. Aggiungerla e tenere tutto pulito è semplicissimo. La ciotola dispone anche di un filtro a carbone attivo che deve essere cambiato frequentemente. La capacità è di un litro e mezzo. Le modalità di assunzione si possono anche regolare in base alle proprie preferenze. Nella confezione sono inclusi due filtri di ricambio e una spazzola per la pulizia.

Toozey – Fontana d’acqua per gatti, 2 l,

Infine, lo store di Toozey presenta la sua fontanella per gatti dalla grande capacità, ben due litri. Si tratta di un set professionale composto da una fontanella, tre filtri di ricambio, due spazzole per la pulizia della struttura. Il tutto disponibile in una bella confezione regalo. Il filtro è a carbone attivo e resina, per uno scambio ionico, così da filtrare ogni impurità e rendere l’acqua più dolce. Il dispenser invoglia ogni micio a bere più acqua, così da proteggere la salute dei loro reni. La fontana è ultra silenziosa e si installa in un attimo. Quattro le funzioni di flusso dell’acqua, così da trovare la preferita di Micio.

Tu ce l’hai a casa la fontanella per i tuoi gatti? Sicuramente è un accessorio davvero utile per chi convive con dei mici.