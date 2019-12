Forlì, un invalido e il suo cane sono stati travolti da un pirata della strada Forlì, un invalido e il suo cane guida sono stati travolti da una macchina; il pirata della strada è scapato lasciando i due a terra, adesso è caccia all'uomo

Forlì, un invalido e il suo cane sono stati travolti da un pirata della strada che, dopo averli investiti, si è dato alla fuga. L’uomo, un 36enne invalido, è gravissimo mentre il suo cane, un bellissimo pastore tedesco, non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto domenica 22 dicembre, intorno alle 21.30, in viale dell’Appennino.

L’uomo era uscito con il suo cane guida per fare una passeggiata e stava tornando a piedi a casa quando è stato travvolto da una macchina. Sia lui che il suo cane, un bellissimo pastore tedesco, sono stati colpiti dalla vettura. La tragedia si è consumata intorno alle 21.30 di domenica 22 dicembre a Forlì, in viale dell’Appennino in una zona, non molto distante dal Parco Urbano.

I soccorsi, intervenuti tempestivamente sul posto dell’incidente, hanno trasportato in codice rosso l’uomo all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena. Per l’animale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il cane si è spento, probabilmente sul colpo.

In questo momento l’uomo non sarebbe in pericolo di vita anche se i medici parlano di ferite gravissime e numerose fratture.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. Gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese stanno indagando e cercando di ricostruire la dinamica del incidente. Il pirata della strada viaggiava ad una velocità sostenuta ed è scappato subito dopo l’incidente ma i testimoni parlano di una Fiat Punto di colore chiaro (si ipotizza grigio oppure dorato).

Sembra che, nell’impatto, il cofano della macchina si sia gravemente danneggiato quindi non sarà difficile trovare il colpevole.

La polizia sta visionando in queste ore i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso la scena.

Presto si spera di ritrovare il colpevole e assicurarlo alla giustizia, costringendolo ad assumersi le sue responsabilità.