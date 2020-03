Foto di cani da adottare sui cartoni della pizza (VIDEO) Che bellissima iniziativa: c'è chi mette le foto di cani da adottare, che vivono nei rifugi, sui cartoni della pizza ordinata da asporto

Avete presente i cartoni della pizza che riceviamo a casa ogni volta che prendiamo una pizza da asporto, a domicilio o nel nostro ristorante preferito? Perché non usarli per aiutare chi ne ha bisogno? C’è chi ha pensato bene di stampare sopra annunci di cani in adozione. Così possono più facilmente trovare casa.

L’idea, che potremmo adottare anche noi in Italia, visti i tanti cani e gatti in cerca di una casa, è venuta a una pizzeria del New Jersey. Mary Alloy, proprietaria del ristorante, lavora da tempo come volontaria presso un’associazione che aiuta i cani senza famiglia.

Un giorno ha avuto questa idea assolutamente brillante: stampare le foto dei cani che cercano casa sui cartoni della pizza da asporto. Così da far viaggiare le storie di tante dolci creature che aspettano di avere una seconda opportunità.

“Una sera Kimberly mi ha scritto: Ehi, cosa ne penseresti di mettere le foto dei cani sulle scatole della pizza? Siamo tutti amanti degli animali qui al locale e quindi ho ottenuto il permesso unanime di farlo”, questo il racconto della donna che così ha avviato il progetto che coniuga una buona pizza alla possibilità di aiutare cani in difficoltà.

Secondo quanto raccontato da Mary, Larry, un cucciolo di sei mesi, è stato adottato il giorno dopo. Molte persone chiedono di ordinare pizze da asporto solo per vedere le foto dei cani che hanno bisogno di una casa. ” ora, altre pizzerie si sono offerte di mettere i volantini sulle loro scatole per pizza e tantissime persone stanno taggando amici e familiari”. E tutti sono felici e contenti, tanto che presto potrebbero arrivare anche le foto di gatti in cerca di una casa.

Che ci vuole a importare questa buona idea anche in Italia? Quante pizze ordiniamo nell’arco di un anno? Magari su una di queste ci potrebbe essere il cane o il gatto che è destinato a vivere con noi!