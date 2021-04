Fotografano uno strano animale che sembra un pezzo di formaggio fuso e le foto fanno il giro del mondo

Avete mai sentito parlare della rara tartaruga gialla? Sembra una testuggine come tutte le altre, ma in realtà la differenza sta nel colore di questo animale, che non è assolutamente come siamo abituati a immaginarci per gli animali della sua specie. Su internet in molti trovano che assomigli incredibilmente a un pezzo di formaggio fuso!

La scoperta eccezionale è stata fatta in un villaggo nel Bengala occidentale, in India. Qui, all’interno di uno stagno, è stata trovata e recuperata una rarissima tartaruga color giallo brillante.

A trovarla un pescatore, che ha raccontato di essere rimasto senza parole di fronte a quello che sembrava un minuscolo rettile color tuorlo d’uovo. Solo quando lo ha catturato con la rete ha scoperto che si trattava di una tartaruga.

L’agente del servizio forestale indiano Debashish Sharma ha pubblicato le foto della rara tartaruga su Twitter e subito si sono diffuse in tuto il mondo. Altre Indian flapshell turtle, a cui appartiene anche questo esemplare, vivono in paesi dell’Asia meridionale come Nepal, Sri Lanka, India e Pakistan.

Anche se a dire il vero quel giallo così intenso è davvero una rarità. Il primo avvistamento della tartaruga dall’aspetto albino è avvenuto a Odisha, in India, nel luglio del 2016.

Cosa succederà alla rara tartaruga gialla?

La tartaruga, secondo quanto affermato da Sneha Dharwadkar, biologa ed erpetologa della fauna selvatica indiana, ha quel colore perché le manca un pigmento chiamato tirosina che è presente in molti rettili simili.

La condizione potrebbe essere frutto di una mutazione genetica o di un disturbo congenito.

Fonte YouTube Inside Edition

Adesso la tartaruga si trova al sicuro, visto che dopo averla pescata il pescatore ha fatto la cosa giusta, contattare le autorità per affidarla a loro. In natura sono molto diffidenti verso gli esseri umani, siamo certi che non sarà molto felice.