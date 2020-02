Frank il cane che ama la musica Frank il cane che ama la musica, ma soprattutto le canzoni di Alicia Keys

Frank è un meraviglioso cane, che vive con la sua famiglia già da molti anni. I suoi amici umani, sono molto legati a lui e dicono di non riuscire più ad immaginare la loro vita senza di lui. Sin da quando è piccolo, ha sempre avuto una grande passione, ama ascoltare la musica, ma alcune canzoni in particolare.

Vedere la reazione del cucciolo, quando sente una melodia che adora, è stata una sorpresa per tutti, sopratutto per i suoi familiari, che sono rimasti a bocca aperta la prima volta che è accaduto.

Effettivamente, non si può vedere molto spesso una cosa del genere, ma secondo uno studio, è venuto fuori che alcune canzoni possono aiutare i cani, anche a calmare l’ansia.

Frank, però, ha una passione profonda per Alicia Keys e quando sente la sua musica non riesce proprio a trattenersi. La sua clip è diventata virale.

Il suo amico umano, ha deciso di riprendere la sua reazione ed il suo video ha avuto più di un milione di visualizzazioni in pochi giorni. Tutti sono rimasti a bocca aperta.

Frank, quando sente alla televisione, “Doesn’t Mean Anything”, inizia ad abbaiare con la speranza che il ragazzo capisce che deve alzare, per ascoltare meglio quella canzone. Quando lo fa, infatti inizia a scodinzolare e non ha la minima intenzione di smettere.

Subito dopo si mette davanti alla televisione e non riesce proprio a spostare lo sguardo. Vedere questo dolce cucciolo, è davvero meraviglioso e tutti sono rimasti sorpresi. Ecco il video di ciò che è accaduto:

La performance di Frank ha stupito molte persone e poterne parlare è davvero bellissimo, poiché è incredibile vedere come alcuni animali amino la musica.

Voi cosa ne pensate di questa clip? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il cane che ama cantare e ballare