Fuochi d’artificio spaventano il cane che scappa di casa e si consuma le zampe a furia di correre I fuochi d'artificio di Capodanno hanno spaventato così tanto il cane che, scappando di casa e correndo, finisce per consumarsi le zampe

Chi lo ha detto che i botti dell’ultimo dell’anno non fanno paura e danni ai nostri animali domestici? Questa è la storia di un cane che si è spaventato molto con i fuochi d’artificio di Capodanno, da scappare di casa e da consumarsi le zampe a furia di correre sull’asfalto nel tentativo di trovare un riparo sicuro.

Amy è uno splendido incrocio Levriero-Whippet. La notte di Capodanno il povero cane si è spaventato per i botti. Frastornata è uscita nel giardino di casa e poi è scappata via nelle campagne di Conwy, nel Galles del Nord. Era la notte di San Silvestro e botti e fuochi d’artificio erano dappertutto.

Non riusciva a trovare riparo da nessuna parte e così Amy ha cominciato a correre a destra e a sinistra senza fermarsi mai, per 30 lunghissime ore. Alla fine è stata trovata con ferite gravissime alle sue zampe, che si erano letteralmente consumate per le corse sull’asfalto.

Joanne e Nick Gardner e i loro figli Harrison, 10 anni, e Archie Harrison, 8 anni, l’hanno cercata dappertutto. Ma il cucciolo è stato trovato solo 30 ore dopo, sotto shock, immobile nel giardino di una casa del loro quartiere.

Era andata in panico, era spaventata da tutto quel rumore, non riusciva a capire che così facendo si stava facendo molto male. La sua corsa è finita sotto un cespuglio e sarebbe morta se i suoi proprietari non l’avessero trovata in tempo.

Quando la famiglia l’ha raggiunta 30 ore dopo, era ancora spaventata e traumatizzata. Non riusciva nemmeno a mangiare da quanta paura aveva.

I veterinari le hanno trovato le zampe logore, sporche e piene di sangue. Hanno dovuto lavorare a lungo per poterla curare, fasciando le quattro zampe per evitare anche possibili infezioni.

Adesso Amy è bloccata. Non può camminare o correre. Ed è ancora abbastanza traumatizzata, ma pian piano sta riprendendo la sua vita di sempre e secondo i veterinari si riprenderà completamente.