Per fortuna esistono ancora persone generose

Valentina è una gatta che è stata abbandonata con i suoi piccoli che erano appena venuti al mondo. Tutta la famiglia felina è stata lasciata a cavarsela da sola in un momento delicato, poco dopo che la gattina aveva dato alla luce i suoi gattini. Per fortuna i vicini di casa, venuti a sapere della situazione degli animali, sono intervenuti per poter dare una mano alla micia e ai suoi piccini.

Fonte foto da Instagram di foster_kitten_tails

Gli ex proprietari di Valentina, che avrebbero dovuto starle ancora più vicino in un momento così particolare, l’hanno lasciata da sola in un trasportino abbandonato sul marciapiede fuori dalla casa dove vivevano. Insieme a lei, i sei micini appena nati.

Per fortuna i vicini di questa famiglia senza cuore, che ha lasciato sola la loro gatta e la sua nuova famiglia, l’hanno vista e l’hanno subito portata da un’attivista in difesa dei diritti degli animali, Ellen Richter, a Las Vegas. Oltre a Valentina e ai suoi cuccioli, c’era anche un’altra gabbietta con quelli che forse sono i suoi fratelli.

I due maschi adulti sono stati presi in carica da un’altra ONG, sterilizzati e dati in adozione. Valentina e i suoi gattini sono stati nutriti e curati in una casa temporanea.

Si è stirata ed è caduta in un sonno profondo. Non ho avuto il coraggio di prenderla in braccio, quindi mi sono seduto sul pavimento, parlandole piano, facendole capire che non doveva più preoccuparsi. Mi piace pensa di sapere che finalmente è al sicuro.

Fonte foto da Instagram di foster_kitten_tails

Gatta abbandonata con i suoi piccoli trova salvezza grazie ai vicini di casa

La mamma e i cuccioli per fortuna stanno bene. Ora hanno una casa e vivranno insieme fino a quando non saranno tutti pronti per essere adottati. E questo avverrà solamente dopo che i piccoli avranno smesso di nutrirsi con il latte della mamma.

Fonte foto da Instagram di foster_kitten_tails