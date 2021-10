Questa è una bellissima storia d’amore che ha per protagonisti un cane e un micio. Gatta adotta il cucciolo che era rimasto da solo ad Aleppo, in Siria. Alina ha deciso di fare da mamma a Samira, che il suo padrone, dopo la morte della madre, travolta da un’auto in mezzo alla strada, aveva deciso di abbandonare.

Fonte foto da Facebook di Ernesto’s Sanctuary for Cats in Syria

Samira era solo un cucciolo quando il proprietario ha pensato bene di abbandonarlo. Non aveva più la mamma e il padrone non aveva alcuna intenzione di aiutarlo a crescere. Per fortuna la piccola ès tata salvata dall’Ernesto’s Sanctuary for Cats, dove vivono anche tanti gatti.

Gatti come Alina, che ha deciso di diventare la nuova mamma di Samira. La micia ha iniziato a prendersi cura della cucciolotta, come dimostrano le foto che il rifugio ha deciso di condividere sui social.

Tra i tanti mici che vivono ospiti dell’Ernesto’s Sanctuary for Cats, perché non hanno una casa dove andare e una famiglia che si prenda cura di loro, Samira a avuto la fortuna di incontrare Alina, che le ha donato tutto l’amore materno di cui aveva bisogno.

Samira aveva appena perso la mamma in un incidente in strada. E non poteva fare affidamento sulla sua famiglia umana che aveva semplicemente deciso di scaricarsi del suo fardello, semplicemente lasciandola in mezzo alla strada. Destinata a morire, visto che era molto piccola e da sola non sarebbe andata molto lontano.

Fonte foto da Facebook di Ernesto’s Sanctuary for Cats in Syria

Gatta adotta un cucciolo in Siria: questa è la storia d’amore più bella che leggerete oggi

Dalla Siria, terra martoriata da guerre e violenze, una bella storia a lieto fine che riguarda due adorabili creature.

Fonte foto da Facebook di Ernesto’s Sanctuary for Cats in Syria

Una storia tutta da condividere.