Gatta rimane vicino al distributore del cibo finché non riesce a mangiare Gatta sovrappeso rimane accanto al distributore del cibo fino a quando non riesce a mangiare

Luna è una gatta sovrappeso, che non fa caso ai chili di troppo, anche perché a lei piace tanto mangiare. Eccola, ad esempio, mentre si apposta di fianco al distributore del cibo in attesa di poter finalmente mangiare. Praticamente le sue giornate sono così.

Luna è decisamente ossessionata dal cibo. È stata salvata dalla sua famiglia umana quando aveva solo 5 settimane di vita: Tarin Tanner l’ha trovata abbandonata in un campo di grano e ha deciso di tenerla, anche se in casa c’era già un felino, Shayla.

All’inizio Luna mangiava di continuo: la sua famiglia umana era sempre fuori e la ciotola del gatto era sempre piena. Così ogni volta che aveva fame o anche se non aveva fame andava e si riempiva la pancia. Il veterinario consigliò alla famiglia di darci un taglio. Doveva mettersi a dieta.

Tarin Tanner decise di tenerla in forma e in salute, dandole piccole porzioni di cibo più volte al giorno. Era la soluzione migliore, ma Luna piangeva quando non veniva nutrita ed era disperata. Così la famiglia decise di comprarle un distributore del cibo, che dà le crocchette automaticamente in piccole porzioni cinque volte al giorno. Da allora Luna passa le sue giornate sdraiata di fianco al distributore in attesa o a dormire.

Luna si è presto abituata al nuovo metodo e il distributore automatico è diventato il suo grande amore. Non ha occhi che per quell’attrezzo che la famiglia le ha regalato per il suo bene.

Trascorre la maggior parte del tempo a cercare di forzare il distributore o semplicemente si mette di fronte a fissarlo, in attesa che finalmente il cibo possa uscire e lei possa mangiare.

Il problema di Luna, ora, non è il cibo. Il problema è che non fa movimento. Ma con il distributore di cibo almeno eviterà di mangiare troppo.