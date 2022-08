Questa è la dolce storia d’amore e d’amicizia tra una micia e un cagnolino. La gatta va sulla tomba del cane che l’ha adottata e che improvvisamente è morto lasciandola solo in questo mondo. Ogni giorno il felino va a trovarlo al cimitero. E le foto che vengono scattate da chi si trova a incontrarlo fanno davvero commuovere anche i cuori meno teneri.

Fonte foto da Facebook di Nadir Rodrigues

Chi lo ha detto che cani e gatti non possono volersi bene ed essere amici per sempre, anche oltre la morte? Lo dimostrano la dolce gattina protagonista di questa storia e un cane femmina di nome Nanà. Nadir Rodrigues, la loro proprietaria, che vive a San Paolo, in Brasile, racconta la loro storia su Facebook.

A luglio scorso Nanà è morta. Sin da subito i 9 gatti che vivono insieme alla donna hanno iniziato a sentire la sua mancanza, ma soprattutto una, la più piccolina. Ogni giorno la cercava in casa e non trovandola andava al cimitero per animali casalingo dove Nanà è sepolta. La gattina rimane lì per ore.

La donna ha pubblicato sui social anche le immagini della gattina che sta tutto il giorno sulla tomba di Nanà. Tra la micia e il cane c’era un rapporto speciale. Nanà l’aveva praticamente adottata, facendole da mamma, visto che non aveva mai conosciuto la sua.

La gattina non dimenticherà mai Nanà. E anche adesso che è volata sul ponte dell’arcobaleno, è lì a ricordare quanto quel legame sia forte. Di sicuro la micetta non riesce ad accettare il fatto che non potrà più stare accanto a Nanà e quello è l’unico modo per starle vicino.

Gatta sulla tomba del cane che l'ha adottata: la storia di Nanà

Ovviamente la storia di Nanà e di quella dolce micina che ogni giorno va alla sua tomba ha commosso tutti.

