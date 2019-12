Gatti scaricati in un rifugio con 200 dollari e un bigliettino Alcuni gatti sono stati scaricati in un rifugio nel New Jersey insieme a 200 dollari in contanti e un bigliettino

Questa storia arriva dagli Stati Uniti, più precisamente dal New Jersey: dei gatti sono stati scaricati in un rifugio per animali insieme a 200 dollari in contanti e una nota. Il rifugio in questione è il Rifugio per Animali Ramapo Bergen di Oakland.

Un giovedì mattina i dipendenti e volontari sono arrivati verso le sei per accudire come al solito gli animali qui ospitati. Al loro arrivo, però, un’amara sorpresa: dei gattini erano stati lasciati davanti al rifugio chiusi in un trasportino, bloccato con del nastro adesivo.

I mici tremavano, erano spaventati e visibilmente malati (falle foto mostravano chiari segni di rintrachetite virale felina).

Chi lavora nei gattili o nei rifugi, anche qui da noi non è nuovo a scene del genere. Quello che è strano, in questa faccenda, è che chi ha abbandonato i gattini ha lasciato anche 200 dollari in contanti in una busta, con un bigliettino dove aveva scritto:

“Socievoli, ma spaventati, trovati in un parcheggio del centro commerciale”.

Gli addetti al rifugio hanno contattato la polizia, mentre i mici sono stati sottoposti alle necessarie cure veterinarie. Una settimana prima di questo ritrovamento, un altro membro dello staff aveva trovato due gattini in una scatola posizionata davanti alla porta sul retro del canile. Anche questi gattini erano corredati di bustarella, questa volta di solo 50 dollari. O due mici sono stati chiamati Ember e Apricat e adesso sono in stallo in una casa, in attesa di una collocazione definitiva.

Il Rifugio chiede che chiunque abbia informazioni su questi gattini abbandonati si faccia avanti. E invita tutti all’adozione.

Cose del genere succedono continuamente anche qui da noi in Italia: ci sono orde di gattini che regolarmente vengono abbandonati chiusi in scatoloni o trasportini davanti a canili, gattili, rifugi per animali o anche studi e ambulatori veterinari. Ricordatevi che il bel gesto di toglierli dalla strada, solo per sbolognarli a qualcun altro non vi rende più meritevoli di chi li ignora del tutto, soprattutto se il tutto viene fatto in maniera subdola e anonima.