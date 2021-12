Puoi immaginare la gioia di una madre che può finalmente mettere in salvo i suoi piccoli grazie all’aiuto di eroi che sono apparsi all’improvviso per dar loro una mano? La gattina corre tra le braccia dei suoi soccorritori, che sono intervenuti per trarla in salvo dopo averla trovata da sola a cercare di sopravvivere insieme ai suoi bambini.

Fonte foto da video su YouTube di Love Meow

La vita per gli animali di strada è dura. E lo è ancora di più se sei una mamma che deve pensare ai suoi cuccioli. Non è facile riuscire a sopravvivere. Bisogna stare in guardia da tutti i pericoli e fidarsi degli esseri umani, come fanno tutti gli altri animali domestici, è impossibile.

Eppure questa mamma gatta sapeva che quelle persone che si sono presentate all’improvviso sul suo cammino erano lì per darle una mano. Aiuto che lei ha accettato prontamente, perché il su sogno più grande era quello di mettere in salvo i suoi piccolini.

Il salvataggio ha avuto luogo a Goshen, nell’Indiana, uno stato degli Stati Uniti d’America. L’organizzazione di salvataggio degli animali Catsnip Etc è stata chiamata da un residente della zona che era preoccupato per la scena in cui si era imbattuto.

Uscendo di casa aveva notato la cucciolata, lasciata con la madre in una scatola all’aperto, senza alcuna protezione. Hanno tutti rischiato di morire di stenti, se non fosse stato per persone di buon cuore che sono intervenute.

Fonte foto da video su YouTube di Love Meow

Gattina corre tra le braccia dei soccorritori che finalmente porteranno in salvo i suoi piccoli

L’unica protezione che avevano era una scatola di cartone appoggiata al lato del condominio. Ci siamo sbrigati e i bambini del vicinato ci hanno mostrato dove si nascondeva il piccolo animale.

Fonte foto da video su YouTube di Love Meow

Quando la mamma li ha visti è corsa incontro a loro, certa del loro aiuto. E così è stato. Ora potrà finalmente garantire un futuro migliore ai suoi figli.