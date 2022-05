Per fortuna è una storia a lieto fine, ma è tutto merito di un dolce cagnolone di nome Parsifal se questi micini sono sani e salvi. Cinque gattini abbandonati sono stati salvati da un cane che non si è risparmiato per ritrovarli. Ha aiutato i vigili e ha permesso agli agenti di recuperare i piccolini e metterli in sicurezza.

Parsifal ha il fiuto di un segugio che è tornato utile per salvare cinque gattini. Francesco Speroni era a passeggio con il suo cane dietro Palazzo Mediceo a Lucca, quando vicino ad alcuni box Parsifal ha notato dei movimenti strani. Erano dei piccolini di gatto appena venuti al mondo. E abbandonati al loro destino.

In tutto erano cinque mici piccolissimi, impauriti, soli, che non avrebbero mai potuto farcela da soli. Ma per fortuna c’era Parsifal a pensare a loro. Quattro sono stati recuperati dall’associazione Nati Liberi che si sta prendendo cura di loro. Mentre il quinto non è ancora stato recuperato.

Alcuni gattini erano troppo spaventati per uscire fuori dal loro nascondiglio sotto ai box della ditta di marmi. Ho subito chiamato il maresciallo dei carabinieri Pino Pigliacelli che si è immediatamente attivato allertando la polizia municipale di Seravezza che è intervenuta dopo pochi minuti.

Questo il racconto dell’uomo. I vigili hanno poi messo i gattini in una scatola, cercando di recuperare anche quelli che si nascondevano. E hanno comprato anche del latte e dell’acqua per poter aiutare i piccini, in attesa dei volontari che si sarebbero presi cura di loro.

Fonte foto da Pixabay

Gattini abbandonati salvati da un cane che si accorge della loro presenza

Gli agenti di polizia municipale hanno rifocillato i poveri animaletti di tasca loro, non un gesto scontato, ma che dimostra l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dei poveri animali in difficoltà.

Ora i gatti sono con l’associazione Nati Liberi, in attesa di essere in forze per trovare una casa per sempre.