Erano riuniti in un consiglio di classe, quando all’improvviso hanno sentito degli strani rumori provenire dall’alto. Visto che non smettevano, questi insegnanti hanno deciso di andare a controllare. E hanno trovato dei gattini appena nati nel soffitto della scuola. Stanno tutti bene e grazie all’intervento dei prof sono ora al sicuro.

Siamo in una scuola superiore che si trova nel nord della California. Un gruppo di insegnanti si trovava all’interno di una delle aule dell’istituto scolastico per un consiglio di classe, quando all’improvviso degli strani rumori provenienti dall’alto li hanno distratti.

I rumori provenivano dal soffitto della stanza della scuola superiore dove si trovavano. Visto che erano insistenti hanno deciso di indagare, scoprendo che i rumori, in realtà, erano i miagolii appena percettibili di uno o più gatti. E così hanno deciso di intervenire.

Gli insegnanti non hanno perso tempo e hanno lavorato insieme per capire da dove provenissero quei rumori. Quando hanno capito dove erano posizionati gli animaletti, hanno impiegato poco tempo ad accedere al soffitto per trovare diversi gattini appena nati. Jeremiah Jones, uno dei consiglieri della scuola, racconta:

Abbiamo sentito dei suoni provenire dalle prese d’aria e abbiamo potuto vedere alcuni gattini sul tetto vicino all’unità di condizionamento. Il personale addetto alla manutenzione ha preparato una trappola per cercare di prenderli: così sono riusciti a catturare la mamma, ma non suoi cuccioli. Così hanno lasciato andare la mamma in modo che potesse provare a stare con loro.

Gattini appena nati nel soffitto della scuola salvati dagli insegnanti

Un addetto della manutenzione ha salvato tre gattini. Ma ce n’erano altri, così l’addetto ha iniziato a cercare. In tutto erano cinque i mici affamati e in lacrime che non aspettavano altro di essere salvati.

I gatti hanno già trovato casa da famiglie del posto.