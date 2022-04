Una mamma gatta era morta in seguito a un incidente stradale. Una donna residente della zona, che aveva saputo della tragica notizia e sapeva che aveva avuto dei figli, è andata a cercarli, chiedendo aiuto a dei soccorritori. I volontari hanno trovato i gattini ipotermici e sporchi, bisognosi di aiuto immediato. E hanno fatto di tutto per riuscire a tenerli in vita.

La donna di buon cuore aveva scoperto che una mamma gatta che aveva visto allattare i suoi cuccioli era stata investita da un’auto. E così è andata in cerca della sua cucciolata, ma ci sono voluti diversi giorni dopo l’incidente per trovare a rintracciare il luogo dove si trovavano nascosti.

I gattini non erano in buone condizioni di salute. La donna li ha subito portati a casa per prendersi cura di loro. A un certo punto, però, nonostante le migliori intenzioni, non sapeva più cosa fare. Così ha contattato Caroline Grace, una volontaria di Saving One Life, un centro di salvataggio di animali con sede a Pheonix, in Arizona.

Caroline è andata subito a prendersi cura dei gattini, che si trovavano davvero in condizioni critiche, ma continuavano a combattere per la loro vita. Erano dei combattenti. Anche se le loro condizioni di salute erano davvero terrificanti.

I gattini erano pieni di urine e di feci. Un gattino aveva un principio di polmonite. E un altro aveva un’infezione ombelicale e stava lottando per continuare a respirare.

La volontaria ha trascorso tante ore a tenere al caldo i gattini, fornendo loro tutte le cure necessarie.

Erano ipotermici e avevano bisogno di attenzioni 24 ore su 24. È stata anche costretta a fare loro un bagno antipulci perché nella pelliccia arruffata avevano di tutto e di più.