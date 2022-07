Gattino abbandonato in uno zaino, donna lo salva: vede le orecchie spuntare fuori

Questa è la storia di un gattino abbandonato in uno zaino in mezzo alla strada, salvo solo perché una donna è riuscita a individuare le sue orecchie che spuntavano leggermente fuori. Mentre altre persone che passavano di lì non si sono rese conto di quella povera creatura lasciata lì a morire, lei lo ha visto e lo ha aiutato a sopravvivere.

Siamo nel Bronx. Una donna camminava per strada quando si è resa conto di uno zaino stranamente lasciato sui gradini dell’ingresso di un edificio. Ha pensato alla dimenticanza di qualcuno o al furto di uno zainetto. Ma quando si è resa conto di cosa fosse davvero non poteva credere ai suoi occhi.

Avvicinandosi, infatti, la donna si è accorta che dallo zainetto uscivano due piccole orecchie grigie. Dentro la borsa c’era un povero micio. Lei si è ovviamente fermata, ha aperto la zip e ha trovato la micina, che aveva un bel raffreddore e problemi ai suoi piccoli occhietti.

La donna ha portato Pixie, così l’hanno chiamata, dai veterinari di Little Wanderers, un’organizzazione che salva i gatti bisognosi a New York. Lisa Scroggins, co-fondatrice di Little Wanderers, spiega:

È insolito che un gatto randagio super amichevole spunti fuori da una borsa.

Pixie infatti sembra essere abituata alle persone, gioca sempre, è dolce, fa le fusa tutto il giorno e dimostra la sua felicità di essere stata liberata.

Lei ha una faccia da bambola fatta di zucchero-amore-muffin.

Gattino abbandonato in uno zaino: la sua nuova vita

Diverse associazione si sono mobilitate per aiutare Pixie. L’Animal Medical Center ha pensato all’occhio, purtroppo con un intervento di rimozione perché era già compromesso. Mentre il Feline Veterinary Medical Center ha dato le cure veterinarie di base.

Pixie ha presto trovato una nuova famiglia e ora ha anche un fratello felino con cui condividere il resto della sua vita.