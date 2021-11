Chatons Orphelins Montreal ci racconta la storia di un micio che ha iniziato la sua vita con tante difficoltà, a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno colpito e con cui ha convissuto fin dalla nascita. Puoi immaginare la gioia di tutti quando il gattino cammina per la prima volta a quattro zampe riuscendo in un’impresa davvero ardua? Ma non solo, ha trovato anche un altro micio che è diventato ben presto il suo compagno di vita.

Fonte foto da Facebook di Rescuechatonsmontreal

Il micio dalla pelliccia color arancione aveva le zampe posteriori completamente storte quando lo hanno portato presso il rifugio per gatti a Montréal, la più grande città della provincia canadese del Quebec. Non poteva usare tutte e quattro le zampe, ma questo non impediva al piccolo felino di fare tutte le attività che aveva voglia di fare.

Adorava giocare come nessun altro, inseguire il suo giocattolo di piume. E ci metteva tutta la forza e la tenacia necessarie. Certo, faceva più fatica degli altri felini presenti nel rifugio per gatti in difficoltà, ma non si è mai arreso di fronte a nessun ostacolo.

Il centro di salvataggio degli animali ha dichiarato, secondo Love Meow:

Il gattino era molto piccolo e giovane quando l’abbiamo preso. Non ha notato alcuna differenza.

Ma Rubbix, questo il nome che è stato dato al micino, grazie all’aiuto dei volontari del rifugio e dei veterinari che lo hanno avuto in cura, è riuscito a tornare a camminare, utilizzando tutte le zampe, grazie a un intervento chirurgico che per fortuna è andato bene. Il giorno dopo già camminava!

Fonte foto da Facebook di Rescuechatonsmontreal

Gattino cammina per la prima volta a quattro zampe, una grande gioia per tutti quanti

Giorno dopo giorno Rubbix migliorava sempre di più, anche grazie alla cura e all’affetto di tutti coloro che fin dall’inizio si sono presi cura di lui.

Fonte foto da Facebook di Rescuechatonsmontreal

Nel centro di recupero ha anche trovato un gatto soriano di nome Mabrouk di 10 settimane, bisognoso di affetto. E Rubbix ha deciso di aiutarlo, diventando il suo compagno di vita. Una famiglia amorevole ha anche deciso di adottarli insieme dopo aver scoperto la loro storia.