Gattino neonato trovato solo in strada sotto la pioggia Gattino appena nato viene salvato da una donna che lo ha trovato in strada sotto la pioggia

La vita di questo micio è davvero iniziata in salita. Il povero gattino appena nato è stato trovato tutto solo in mezza alla strada sotto la pioggia battente. Per fortuna una donna passava di lì proprio in quel momento e lo ha tratto subito in salvo. Poteva morire.

La storia è stata raccontata da un utente di Reddit, che ha raccontato di come la madre sia stata una vera e propria eroina. Si trovava in strada, quando all’improvvisa si è imbattuta in una povera creaturina abbandonata in strada, mentre stava piovendo molto forte. La donna si è avvicinata e ha scoperto che si trattava di un gattino neonato. Avrà avuto pochissime ore di vita ed era stremato: tutto solo, sulla strada e sotto la pioggia.

La donna sapeva che non poteva lasciare lì quel povero gattino, che poi ha scoperto essere una gattina. E così ha deciso di intervenire: chissà se era stata la prima a trovarla lì da sola o se qualcun altro era già passato ignorandola e condannandola a morte certa.

La gattina era inerme, non poteva nemmeno aprire gli occhi. La donna ha allora preso l’unica cosa che aveva a disposizione, un involucro di carta, e ha deciso di portarla a casa, dove l’ha subito nutrita con un bel biberon di latte caldo. Ha chiamato la gattina Iris e grazie alle cure della donna e della sua famiglia si è potuta riprendere. Giorno dopo giorno diventava sempre più grande.

Iris per fortuna sulla sua strada ha incontrato una donna di buon cuore e una famiglia che si è presa cura di lei quando ne aveva bisogno.

Ma avrebbe potuto morire lì da sola. Chi l’aveva lasciata lì? Che fine aveva fatto la sua mamma? Perché era sola e abbandonata?

Tante domande senza risposta. L’unica certezza è che a Iris è stata data, per fortuna, una seconda possibilità.