Gattino non vuole il cane sul divano, cosa farà l’Alaskan Malamute?

Nemici come cane e gatto: quante volte abbiamo sentito questa falsa credenza? Sicuramente oggi possiamo smentire questa cosa, sottolineando che il rapporto può essere idilliaco e i pets possono divertirsi insieme. Come questi due amici che giocano: il gattino non vuole il cane sul divano e cerca di mandarlo via, ma l’Alaskan Malamute reagisce in modo divertentissimo.

Fonte foto da profilo Instagram di lifewithmalamutes

Teddy è un bellissimo esemplare di Alaskan Malamute, che vive insieme a Milo, un gatto di razza Maine Coon. Vivono con la loro famiglia nel Regno Unito. E proprio l’altro giorno i suoi migliori amici umani hanno deciso di pubblicare un video in cui mostrano i due che giocano.

Il video divertente è stato pubblicato sui social network e visto da milioni di persone in tutto il mondo che non hanno potuto non notare quanto i due amici pelosi si divertono. Sembrano litigare, invece stanno solo giocando. Ma alla fine, chi vincerà il posto sul divano?

Il gattino dalla folta pelliccia bianca adora riposare in tutta tranquillità, senza che nessuno lo disturbi. Ma Teddy ha molta energia ed è sempre pronto a giocare con Milo. E il micio alla fine si innervosisce quando lui vuole giocare a tutti i costi.

L’Alaskan Malamute cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione del suo fratellino felino e un giorno i due hanno messo in piedi un siparietto che ha fatto sorridere tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vedere il video. Non sono adorabili insieme?

Fonte foto da profilo Instagram di lifewithmalamutes

Gattino non vuole il cane sul divano: chi la spunterà?

Nel video il cane tormenta il gatto, ma Milo riesce a rimettere Teddy al suo posto. Anche se uno è un piccolo ed elegantissimo micino, mentre l’altro un cane grosso e gigante.

Fonte foto da video di Instagram di lifewithmalamutes

Non sono adorabili insieme? Se vi piacciono, potete seguirli sul loro profilo Instagram @lifewithmilomute.