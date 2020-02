Gattino persiano con la faccia buffa segue la partita, il video è delizioso Walter, il gattino persiano con la faccia buffa, segue appassionatamente la partita di superbowl, il video è delizioso ed è diventato presto virale

Walter, il gattino persiano con la faccia buffa, è stato ripreso dal suo papà umano mentre seguiva appassionatamente la partita di superbowl. Il gattino sembra davvero concentrato e, accanto a se ha una palla da rugby, per essere in tema con l’evento sportivo che seguiva. Il video registrato dal suo proprietario è delizioso e vi farà innamorare; eccolo qui sotto:

Il dolcissimo gattino persiano Walter è una vera star sui social. Ama farsi fotografare e filmare e sembra nato per stare davanti a una cinepresa. Walter è quello che possiamo definire, senza sbagliare, il Gattofluencer perché ha tutte le carte in regola per farsi amare se seguire da migliaia di folower.

Nel video che avete appena visto, Walter segue molto attentamente un a partita di superbowl. Il suo papà umano, anche lui, come potete immaginare, appassionato di rugby, gli ha regalato un mini pallone per farlo giocare e Walter, da allora, si diverte molto a farlo rotolare.

Il gattino persiano ha una faccia buffa e, anche se sembra sempre arrabbiato, non lo è. È un cucciolo dolcissimo e giocherellone che ama farsi coccolare e fare agguati alle gambe del suo papà umano.

Il gatto che potete seguire sul profilo Instagram @walterbishopthecat che il suo papà umano ha fatto per lui e per gli altri gatti della casa, è un meraviglioso persiano. Sopra il video c’è scritto:

“Quando sei pronto per il calcio d’inizio e improvvisamente ti rendi conto di aver dimenticato di indossare i pantaloni! D 🏈”

Effettivamente, la faccina buffa di Walter sembra essere contrariata per aver dimenticato di mettersi i pantaloni. Il gattino persiano è stato tosato perché aveva tropi nodi e non si faceva spazzolare. Ma è bello lo stesso anche se sembra nudo.

Che ne pensate di questo gattino persiano? Non è adorabile?