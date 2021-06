Spesso si pensa che siano le persone ad adottare gli animali domestici. Quando spesso è il contrario. Come dimostra la storia del gattino randagio che accoglie la famiglia che ha appena traslocato in quella che il micio pensa sia la sua casa. Heather Melanson e il fidanzato si sentono così speciali a essere accettati da Carrot Cake, il soprannome che è stato dato al piccolo.

Heather e il fidanzato un anno fa si sono trasferiti nel nuovo appartamento. La loro casa, però, era già abitata, da un simpatico gatto color arancione dalla pelliccia fluente. L’hanno soprannominata Carrot Cake: all’inizio, però, non voleva fare amicizia.

Lo vedevamo camminare nel nostro cortile, ma non ci permetteva mai di avvicinarci a lui.

Queste le parole della coppia che è stata evitata dal gatto per mesi. Forse non voleva rinunciare alla sua libertà. Ma un giorno il suo atteggiamento è completamente cambiato.

La donna ha raccontato che a un certo punto Carrot Cake ha iniziato a passeggiare nel patio. E questa volta quando lei ha allungato la mano, lui l’ha raggiunta di corsa. Le ha dato una piccola testata e lei è corsa a prenderle un po’ di cibo umido.

Da quel momento ogni giorno Carrot Cake è lì per avere cibo e farsi fare le coccole dalla sua nuova migliore amica umana. Che lo cura anche per le pulci e per le zecche. Sa che dovrà andarci piano, ma già ha fatto passi da gigante.

Gattino randagio accetta la famiglia e trova nuovi amici

Le cose sembrano andare ogni giorno meglio. Ed è come se l’adozione fosse stata decisa, con calma e passo dopo passo, dal micetto stesso.