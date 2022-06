Gattino salvato da un uomo in strada: ma lui non è da solo

Questa è la simpatica storia di un gattino salvato da un uomo in strada. Questa persona di buon cuore non sapeva però che il felino stava per farlo cadere in una trappola. In poco tempo, infatti, i gattini sono diventati molti, perché il micio nel frattempo gli ha fatto trovare anche i suoi fratellini, bisognosi anche loro di cure.

Fonte foto da Instagram di robertbrantley_

Robert Brantley stava guidando lungo una strada quando ha visto un piccolo gattino tutto solo soletto. Si è fermato e ha deciso di aiutarlo. Ma è finito in un’imboscata che il tenero e adorabile felino gli aveva preparato, per poter aiutare anche i suoi fratellini.

L’uomo ha subito fermato la sua auto per prendere in braccio il micio e portarlo in salvo. Ma lui ha chiamato subito altri gattini che si erano nascosti nell’erba alta. Quando hanno visto che portavano via il primo gatto, lo hanno seguito per ricevere lo stesso trattamento.

Robert Brantley è passato da dover salvare un solo gatto a ritrovarsi in macchina 13 piccoli felini probabilmente vittiime di abbandono. Non è stato facile, perché tutti miagolavano e non stavano fermi un secondo, ma non si è fermato di fronte a queste difficoltà.

L’uomo li ha caricati in macchina e li ha portati tutti quanti a casa sua, lasciandoli liberi in quel luogo finalmente sicuro. I suoi figli, che sono molto piccoli, erano felici e hanno aiutato i genitori a nutrire i piccoli micini. Sempre sotto l’occhio attento del cane di casa che non li ha mai persi di vista.

Fonte foto da Instagram di robertbrantley_

Gattino salvato da un uomo in strada si ritrova con 13 felini a casa

L’uomo ha poi postato la sua storia sui social, ricevendo molti aiuti. E sperando di poter così trovare per tutti una casa per sempre.