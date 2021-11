Questa è la storia di un dolcissimo gatto salvato in strada e adottato da una famiglia di buon cuore. Il micio sarebbe stato riconoscente per sempre alla ragazzina che lo ha accolto nella sua vita e gli ha dato una casa. Per questo un giorno il gattino scappa di casa, per poter raggiungere il luogo dove si svolte la veglia funebre in ricordo della sua bambina che non c’è più.

Luzia Aparecida Alencar dos Santos è una donna di 32 anni che non aveva alcuna intenzione di avere un animale domestico. Fino a quando Julia, sua figlia, non ha incontrato all’età di 3 anni una povera gattina solitaria in strada.

La donna non ha potuto far altro che acconsentire alla richiesta della piccola. Sarebbe stata l’opportunità perfetta per insegnare alla bambina l’importanza di aiutare gli altri. E così hanno deciso di adottare la gattina, chiamandola Opera.

Julia e la mamma hanno portato Opera dal veterinario. La gattina era particolarmente legata alla bambina, che si prendeva cura di lei ogni giorno. Il micio si sentiva finalmente a casa ed era felice. Ma un giorno la sua felicità è stata interrotta da un terribile evento.

Julia e la madre stavano viaggiando su un autobus. All’improvviso l’autista ha perso il controllo dei freni. Otto dei trenta passeggeri a bordo sono morti. E tra questi c’erano anche la donna e la figlia. Il resto della famiglia ha continuato a prendersi cura di Opera, che però era sempre triste.

Gattino scappa di casa per l’ultimo addio alla sua piccola amica umana

Il gattino sembrava intuire che il pianto straziato di tutti a casa fosse dovuto all’assenza della piccola Julia. Scappava continuamente di casa per andarla a cercare. Fino a quando, il giorno della veglia funebre, si è presentata all’impresa di pompe funebri.

Ha voluto partecipare all’ultimo saluto di Giulia, rimanendo seduta per un paio d’ore come tutte le altre persone intervenute per l’addio a madre e figlia.