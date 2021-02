Gatto a casa di un altro: la proprietaria lo scopre dalla finestra

I mici adorano farci passare dei momenti davvero imbarazzanti e spiacevoli e a volte lo fanno apposta, forse perché si divertono a tenerci sulla corda. Come il felino protagonista di questa storia. Proprietaria scopre il suo gatto a casa di un altro, vedendolo tranquillamente a suo agio alla finestra.

George è un gatto che è stato salvato dalla strada, ma non ha perso l’abitudine di girovagare per le strade del suo quartiere. Qui è conosciuto da tutti quanti e tutti lo amano e lo adorano. E se possono si prendono cura di lui.

Jodi McCree, la mamma di George, ammette che è un gatto davvero molto speciale e non si capacita di come sia stato possibile che qualcuno abbia pensato di abbandonarlo. C’era una cosa che però non sapeva sulle abitudini del suo amato felino.

George usciva spesso, ma tornava sempre a casa da sua mamma. Un giorno però si è accorto che era passato un po’ troppo tempo dall’ultimo tempo in cui l’aveva visto e ha deciso di andare a cercarlo in giro.

Quando non lo ha trovato da nessuna parte e avendolo cercato assolutamente dappertutto, ha iniziato a preoccuparsi. È persino uscita in pigiama con un sacchetto di dolcetti per richiamarlo. Poi ha scoperto che fine aveva fatto.

Cosa ci faceva il gatto a casa di un altro?

Presa dal panico e vagando per il quartiere, ecco che la donna ha trovato George nell’unico posto in cui mai si sarebbe aspettato di vederlo. George era alla finestra. Di una casa che non era assolutamente la sua.

George sembrava essersi intrufolato all’interno dell’appartamento del vicino approfittando della porta aperta. Forse era rimasto bloccato dentro.

La vicina di casa non era dentro in quel momento, ma è stata avvisata. Non che a George cambiasse qualcosa, visto che dentro aveva acqua e cibo. Certo, crocchette del cane, ma andava sicuramente bene.