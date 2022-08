Questa è la tristissima storia di un gatto abbandonato dentro una valigia chiusa a Diano Marina, località balneare italiana che si trova a Diano Marina. Quando lo hanno individuato, il povero micio respirava a fatica, complici anche le altissime temperature di questi giorni e lo spazio ristretto di quella valigia.

A trovare il gatto alcuni cittadini che si sono accorti di quella strana valigia in strada a Diano Marina, località balneare che si trova in provincia di Imperia, in Liguria. Per fortuna si sono subito accorte della sua presenza.

Il gatto ha immediatamente ricevuto le cure dei veterinari dell’Asl di Imperia, prima di essere accolto dal gattile La Cuccia, dove le volontarie si prendono cura di lui dal 6 agosto scorso, giorno del ritrovamento e del salvataggio del micino.

Oggi 6 agosto è stata ritrovata questa valigia ed un gatto bianco e rosso chiuso all’interno. Il micione per fortuna sta bene, è già stato portato dal veterinario ed ora si trova al sicuro in gattile. Vogliamo fare chiarezza su questo assurdo episodio: perché questo gesto scellerato? Il micio è domestico perciò sicuramente apparteneva ad una famiglia. Qualcuno lo riconosce?

Queste le parole delle volontarie del gattile, che raccontano di un terribile abbandono estivo, denunciato anche su Facebook dall’associazione “Aiutiamo i gattini dianesi”:

Ma la gente, quanto è cattiva?. Come si fa a chiudere un gatto dentro una valigia senza la possibilità di respirare? Ringraziamo invece quelle brave persone che hanno trovato il povero micio e lo hanno soccorso in tempo.

Gatto abbandonato dentro una valigia chiusa, quali sono le sue condizioni di salute?

I volontari dell’associazione “Aiutiamo i gattini dianesi chiede aiuto a chiunque possa dare una mano.