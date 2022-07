Questo povero gatto era stato abbandonato in casa senza cibo e acqua, destinato sicuramente a morire di stenti. I suoi proprietari lo avevano lasciato nella loro abitazione di Treviso rimasta vuota, perché loro erano tranquillamente partiti per le vacanze nella lontana Colombia. Per fortuna hanno salvato il micio appena in tempo. E denunciato la famiglia.

I proprietari hanno fatto le valigie e sono partiti per le loro vacanze in Colombia. Quando hanno chiuso la porta di casa non si sono nemmeno domandati come avrebbe fatto a sopravvivere il loro gatto, lasciato lì dentro da solo senza la possibilità di avere cibo e acqua freschi.

Per fortuna il gatto non si è perso d’animo. Nonostante fosse già debole, quando ha capito che non sarebbero tornati indietro, il micio ha iniziato a miagolare forte, attirando l’attenzione dei vicini di casa. Vicini che hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine intervenute per aiutarlo in questa casa di Treviso.

Quando i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Treviso e gli operatori dell’Enpa di Treviso hanno varcato la soglia di quella casa, hanno trovato il gattino tutto solo, visibilmente stanco, affamato, disidratato. La sua famiglia non c’era. Era già in Colombia per le vacanze.

Il micio si trovava su una terrazza che poteva raggiungere da una serranda non del tutto abbassata. Nel corridoio c’era una lettiera sporca. E non c’erano tracce di ciotole per il cibo e per l’acqua. Gli agenti di polizia hanno portato subito il gatto dal veterinario per i controlli del caso.

Gatto abbandonato in casa senza cibo e acqua: ora si trova al sicuro

Gli operatori dell’Enpa, dopo che il veterinario si è assicurato che stesse bene, lo hanno accolto nel gattile di Conegliano.

Presto potrà essere dato in adozione a una famiglia che lo tratti come un essere vivente e non come un oggetto. Mentre i vecchi proprietari rischiano una denuncia.