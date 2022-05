Gatto annusa un indumento della proprietaria morta e la reazione commuove tutti quanti

Questa è la storia di Toby, un gatto che annusa un indumento della sua proprietaria morta e ha una reazione che commuove tutti quanti. Il micio di 5 anni ha sempre vissuto, fin da gattino, con Viviana, una donna scomparsa qualche tempo fa all’età di 50 anni. La sua mamma umana le manca tanto e il gatto non ha mai superato la perdita della donna tanto amata.

Toby ha sempre vissuto con Viviana fin da quando era un gattino appena nato. La donna lo aveva preso con sé nei primi giorni della sua vita e si era occupata di lui fino alla sua morte, avvenuta poco più di un mese fa. Il gatto era terribilmente scioccato dalla perdita della sua mamma umana.

Elizabeth, la figlia di Viviana, ha deciso un giorno di fare una prova. Ha dato alla nonna un elastico per i capelli utilizzato da Viviana. L’anziana signora lo ha dato da annusare a Toby e in un video su TikTok la famiglia del micio ha pubblicato la commovente reazione che il gatto ha avuto nell’annusare quell’accessorio appartenuto alla sua mamma umana defunta.

In realtà il gatto aveva già puntato quell’elastico per capelli. Il micio bianco e nero lo aveva visto sopra un mobile e aveva cercato di prenderlo. La famiglia non aveva capito cosa stesse facendo fino a quando non è andata a vedere cosa voleva prendere con le sue zampette.

Pensavamo fosse interessato a un insetto, ma no. Era un nastro per i capelli che usava mia madre.

Non appena il gatto ha percepito l’odore della sua mamma umana volata in Paradiso ha iniziato a strofinarsi contro l’oggetto, come se lei fosse ancora con lui e potesse farle un po’ di coccole.

