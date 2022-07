Un gesto eroico da parte di Tigger per poter salvare la famiglia attaccata da un animale selvatico che si era presentato alle porte della loro abitazione. Il gatto caccia un orso dal cortile di casa, nonostante i proprietari del felino all’interno continuassero a richiamare Tigger, perché era troppo pericoloso quello che stava facendo.

Tigger è una tigre a tutti gli effetti, pur essendo comunque un semplice gattino di casa. Il gatto di razza Bengala che ha 2 anni vive con la sua famigli a Vancouver, in Canada. Gavin e Cameron Sturrock, i suoi proprietari, hanno recentemente raccontato una storia incredibile che lo riguarda.

Che poi così incredibile non è, perché tutti sanno che Trigger non ha paura di niente e di nessuno. Dopo aver maltrattato per lungo tempo i cani del quartiere di Vancouver in cui vive, aver rubato un pollo intero che era stato preparato per la cena e aver fatto wrestling con il fratello felino Taz, se l’è presa pure con un orso.

Gavin e Cameron Sturrock hanno infatti raccontato che il gatto di casa di due anni ha dimostrato di avere fegato da vendere e un coraggio davvero incredibile. Cosa ha fatto di così eccezionale? Ha affrontato un orso nero che si era presentato di fronte alla porta di casa.

I suoi genitori umani erano sorpresi della reazione del micio di fronte a un animale selvatico così grande. Ma del resto già in passato aveva dimostrato il suo coraggio. La famiglia si stava preparando per partire per il campeggio e se non fosse stato per l’intervento di Tigger chissà cosa sarebbe successo.

Gatto caccia un orso dal cortile di casa; non potevano credere ai loro occhi

Ero letteralmente terrorizzato. Non l’ho notato subito, ma il mio gattino era in modalità “È proprio qui”. Tigger era a due metri da quell’orso. Avevo paura, “Oh mio Dio, adesso questo orso mangerà il mio gatto.

Queste le parole del papà umano che ha provato a richiamare in casa il micio, ma Tigger con coraggio ha affrontato l’intruso, fino a quando non è andato via.