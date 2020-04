Gatto cammina lentamente vicino al suo amico con le stampelle Questo tenero gattino cammina lentamente vicino al suo migliore amico costretto a uscire con le stampelle

Questo dolce e tenero gattino non abbandona mai il suo grande amico umano, anche se sta affrontando un periodo di difficoltà. Ed ecco che se lui è costretto a camminare lento lento con le stampelle, il micio ci mette accanto a lui e cammina altrettanto lentamente. Ma non lo lascia solo.

Gerard Keane e Mitcho sono proprio inseparabili. Hanno vissuto insieme per 16 anni e sono grandi amici. E come tutti i vecchi amici, non riescono proprio a stare separati.

Fanno praticamente tutto insieme e guai a chi osa dire qualcosa. E quando diciamo tutto, intendiamo proprio tutto tutto. Anche il pisolino del pomeriggio.

Poche settimane fa, però, la coppia di amici è stata separata per forza. Lui ha avuto un incidente, è caduto e si è rotto l’anca ed è dovuto stare a lungo in ospedale, per sottoporsi a un intervento chirurgico per rimettersi in sesto.

My dad got his hip replaced recently and my 16 year old cat always stays right next to him on his daily exercise walks! My dad calls him his bodyguard 😭😍 pic.twitter.com/lQOygSPuAM — 🔥sohotsospicy🌶 (@sohotsospicy) November 11, 2019

Ovviamente Mitcho era a casa ad aspettarlo, ma era tanto triste perché non era mai rimasto così tanto tempo senza iil suo migliore amico. Sentiva molto la mancanza di Keane, come ha detto Aoean, la figlia dell’uomo. Gli amici sono stati separati per quattro settimane, ma che gran festa quando è stato dimesso dall’ospedale.

Mitcho sembra aver capito che non è proprio in gran forma e lo accudisce come se fosse un infermiere, seguendolo ovunque vada e adattandosi al suo passo con le stampelle. Non lo lascia mai solo, ha sofferto tanto quando sono stati lontani e adesso deve recuperare il tempo perduto. L’uomo si sta ancora riprendendo e fa lunghe passeggiate per la riabilitazione, ma non è mai da solo, visto che Mitcho è sempre con lui. Il gatto non è mai uscito di casa, ma adesso fa un’eccezione e lo segue dappertutto. Forse vuole recuperare il tempo perduto e assicurarsi che non si allontani più da lui.