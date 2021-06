Si dice che i gatti abbiano 7 vite. O 9, a seconda dell’usanza del paese in cui questo detto popolare è nato. E dopo aver visto il video che ti presentiamo oggi non stenterai a crederci. Siamo a Chicago e i pompieri registrano il volo del gatto che scappa da un edificio in fiamme con un salto che lascia tutti gli spettatori davvero senza parole. Il micio è sano e salvo.

Fonte Twitter Chicago Fire Media @CFDMedia

I vigili del fuoco sono intervenuti poco tempo fa dopo una chiamata ricevuta da un condominio di Chicago. Quando sono arrivati sul posto hanno subito evacuato tutti quanti, anche il proprietario di un gatto che ha deciso di mettersi in salvo da solo, semplicemente gettandosi dalla finestra.

Hennessy è un gatto che viveva nel condominio insieme alla sua famiglia umana. Quando i pompieri hanno portato fuori i proprietari, lui ha deciso di fare da solo. Dimostrando di avere un’agilità davvero incredibile. Come ha fatto a sopravvivere dopo un volo da quell’altezza?

Larry Langford, direttore degli affari media per i vigili del fuoco di Chicago, a The Dodo ha raccontato:

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul pianerottolo e si sono fatti strada nell’appartamento, il gatto era seduto dall’altra parte della porta ma non voleva uscire. Mentre entravano nell’abitazione il gatto è andato più a fondo nell’appartamento e alla fine ha deciso, dopo aver buttato giù le finestre per ventilare, di salire sul davanzale.

L’uomo si trovava fuori a riprendere l’incendio quando ha visto Hennessy affacciarsi dalla finestra del quinto piano. Pensava sarebbe tornato indietro, ma si sbagliava di grosso.

Fonte Twitter Chicago Fire Media @CFDMedia

Gatto scappa da un edificio in fiamme con un vero e proprio volo acrobatico

Hennessy ha preso bene le misure prima di saltare dalla finestra dell’edificio in fiamme. E poi si è semplicemente lanciato e tutti sono rimaste senza parole.

Fonte Twitter Chicago Fire Media @CFDMedia

In aria il gatto ha allargato le zampe, creando un effetto paracadute e aumentando la resistenza alla trazione. Sembrava più uno scoiattolo volante che un gatto secondo i presenti.